Могадишо, , 10:09 — REGNUM 19 человек погибли во время перестрелки в главной тюрьме в столице Сомали, Могадишо. Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на телеобращение представителя исправительных учреждений Сомали Абдикани Мохаммеда Халафа.

В соответствии с заявлением, были убиты 15 заключенных и четыре надзирателя. Еще восемь человек получили ранения, сообщил Халифа.

Представитель министерства информации Сомали сообщил, что среди убитых — шесть членов террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам очевидцев, одному из заключенных удалось отобрать пистолет у тюремного надзирателя, а затем группа заключенных ворвалась в оружейную комнату. Специально подготовленное полицейское подразделение было развернуто для борьбы со вспышкой насилия, которая, по-видимому, была связана с попыткой побега из тюрьмы.

В тюрьме содержатся некоторые из самых известных заключенных членов группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые либо отбывают пожизненное заключение, либо ожидают смертной казни. Аналогичная попытка побега была предпринята заключенными в 2017 году.