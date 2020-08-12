Запорожье, Украина, 12 августа 2020, 10:04 — REGNUM На Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТМК) произошёл выброс тетрахлорида титана. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе предприятия.
По предварительным данным, авария произошла во время замены вентиля на солевой хлорирующей установке № 1. В результате отравления токсичным газом пострадали трое рабочих 1969, 1970 и 1981 годов рождения.
Бригада рабочих экстренно покинула зону выброса. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
В пресс-службе сообщили, что утечка газа была ликвидирована, она не представляет опасности для окружающей среды.
Отметим, тетрахлорид титана вызывает ожоги кожи, поражает слизистые оболочки рта и верхних дыхательных путей.
Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год государственные предприятия Украины понесли убытки на общую сумму 170 млрд грн или свыше $6 млрд.
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