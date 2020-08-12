Улан-Удэ, , 09:58 — REGNUM В результате продолжительных дождей оказались размыты подъездные пути к СОНТ «Судостроитель» в пригороде столицы Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Улан-Удэ, мэр города Игорь Шутенков поручил контролировать их состояние.

В настоящее время автомобили ездят по объездной дамбе. В течении двух дней власти города планируют завершить подсыпку низменных участков. Тем временем, чиновники проверяют состояние ДНТ и СНТ, где ожидают подъёма воды.

«При обследовании мы обновляем паспорта всех дачных и садовых товариществ, тем более сейчас, когда люди там постоянно проживают, чтобы знать уточненные списки инвалидов, детей и беременных женщин. Отмечается выход грунтовых вод в смотровых ямах гаражей частного сектора», — отметили в управлении по ЧС.

За последние сутки уровень воды в реке Селенга вырос на 11 см и достиг отметки 178 при критическом уровне 330 см. Уда поднялась на 8 см до 111 см.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее городские власти ввели на территории Улан-Удэ режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Тем временем, наблюдается повышение уровня воды в четырёх реках на территории республики — Баргузин, Чикой, Аргада, Шара-Горхон.

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