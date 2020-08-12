Ульяновск, , 09:52 — REGNUM В Ульяновской области продолжаются травяные пожары — за последние сутки спасатели семь раз выезжали на тушение сухой травы. Также зарегистрирован один лесной пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.

Общая площадь травяных пожаров составила за сутки 1,185 гектаров. Всего зарегистрировано семь возгораний сухой травы, в том числе три — в Ульяновске, два — в Мелекесском районе, по одному — в Карсунском и Чердаклинском районах.

Также спасатели выезжали на тушение одного лесного низового пожара, который произошёл в Мелекесском участковом лесничестве. Его обнаружили в 16:30, ликвидировали в 19:00. Для тушения пожара привлекались четыре человека и три единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на тушение сухой травы, 9 августа произошло четыре травяных и один лесной пожары.

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