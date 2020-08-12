Тбилиси, , 09:50 — REGNUM Два землетрясения с интервалом в полчаса произошли в Грузии в ночь с 11 на 12 августа. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным сейсмологов, в обоих случаях колебания земли произошли на расстоянии около 1 километра от села Родионовка (Паравани). Это примерно в 24 километрах от города Цалка в крае Нижняя Карталиния.

Сообщается, что оба раза магнитуда при землетрясении была 3,4 ML. Первый раз его зафиксировали в 23:21 по местному времени (22:21 мск), второй раз — в 23:57 (22:57).

Сведений о пострадавших или разрушениях нет.