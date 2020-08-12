Улан-Удэ, , 09:43 — REGNUM В результате продолжительных дождей в реках Баргузин, Аргада, Шара-Горхон на территории Бурятии наблюдается значительный подъём уровней воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Кроме того, в реке Чикой вода уже вышла на пойму в Селенгинском, Бичурском и Кяхтинском районах.

«В данный момент в выше указанных реках происходит незначительное колебание уровней воды. Угрозы подтопления жилых домов и объектов экономики нет», — отметили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Улан-Удэ ввели на территории города режим повышенной готовности из-за угрозы паводков.

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