Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM В Петербурге кассир магазина, напившись, поджёг два грузовых автомобиля из хулиганских побуждений. Мужчине в пьяном угаре показалось, что они «неправильно» припаркованы. Теперь ему предстоит понести уголовную ответственность.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ночь на 9 августа около 02.20 мск у дома 12 на улице Тамбасова подозреваемый поджёг найденный им мусор и забросил его в моторный отсек автомобиля «Газель».

Через несколько минут в том же Красносельском районе у дома 148 по проспекту Ветеранов злоумышленник разбил стекло водительской двери автомобиля Isuzu и поджёг находившиеся в салоне вещи. Оба автомобиля в результате поджёгов получили значительные повреждения.

Полицейские с помощью записей камер видеонаблюдения установили личность предполагаемого поджигателя. Утром 11 августа 26-летнего мужчину, работающего кассиром в сетевом супермаркете, задержали у дома 129 на проспекте Ветеранов.

«Мужчина совершил поджоги из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным оперативников, ему не нравилось, как припаркованы эти автомашины, поэтому он решил их повредить», — отметили в полиции Петербурга.

Возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Устанавливаются возможные иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.