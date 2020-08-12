Томск, , 09:28 — REGNUM На утро 12 августа в Томской области действуют 11 природных пожаров на общей площади более 2100 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

Шесть возгораний зарегистрировано в Каргасокском районе, три — в Верхнекетском, по одному — в Александровском и Кривошеинском. Три пожара, в том числе самый крупный очаг в Каргасокском районе на площади 900 га, локализованы.

По данным ведомства, МЧС России направило на север области дополнительную группировку для тушения природных пожаров. Это 40 человек на двух единицах техники со всем необходимым снаряжением.

На прошлой неделе на север Томской области направили 60 пожарных МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области действует особый противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области полыхают пожары в четырёх лесничествах