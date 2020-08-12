Казань, , 09:19 — REGNUM В Татарии имеется 153 объекта массового отдыха жителей у воды. Обстановка на водных объектах остается напряженной. Так, с начала текущего года на воде произошло 83 происшествия, рассказал об этом главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

В результате происшествий жертвами водной стихии стали 67 человек, из них восемь —дети. Удалось спасти 48 человек. Только с начала купального сезона погибли 53 человека. В 2019 году на водоемах республики погибли 47 жителей, из них четверо детей, спасли 31 человека.

С начала навигации инспекторы провели более 1,5 тыс. рейдов в поисках нарушителей среди владельцев маломерных судов. К административной ответственности привлекли свыше 600 человек. Основными нарушениями стали — пренебрежение правилом пользования спасательным жилетом, правилами плавания, рыбалка на судовом ходу, управление судном без прав и техосвидетельствования. Под арест инспекторы отправили 13 лодок и катеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вблизи села Икское Устье Менделеевского района Татарии вечером 4 июля на реке Кама во время лодочной прогулки в результате резкого маневра, совершенного на удалении от берега в 300 метрах, из лодки выпали семь человек, в том числе пятилетний ребенок. Люди в лодке находились без спасательных жилетов.

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