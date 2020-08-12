Якутск, , 09:07 — REGNUM В Якутске вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в убийстве четырёх человек, в том числе двух несовершеннолетних, а также в посягательстве на жизнь полицейского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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В ходе следствия установлено, что утром 29 марта 2020 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришёл в дом арестованного приятеля для выяснения отношений с его супругой. По его словам, она ранее под угрозой привлечения к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков, требовала у подсудимого деньги для оплаты услуг адвоката своего супруга.

В ходе ссоры визитёр нанёс ей множественные удары ножом, от которых потерпевшая скончалась на месте.

В этот момент мужчина увидел престарелую мать жертвы, он догнал её и несколькими ударами ножа зарезал насмерть.

Всё это видели дети убитой матери. Услышав их плач, подсудимый поднялся на второй этажа дома и нанёс мальчикам пяти и восьми лет, множественные удары ножом.

После жестокой расправы с семьёй, он вернулся к себе домой, постирал одежду, помыл от крови обувь.

Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемого и прибыли к его дому для задержания. Мужчина, скрываясь, выпрыгнул из окна.

При задержании он повалил полицейского на спину и нанёс не менее трёх ударов ножом в жизненно-важные органы полицейского, рассчитывая, что «в результате этих умышленных преступных действий неизбежно наступит его смерть».

Участковый оказал ему активное сопротивление, смог увернуться и подставил под удар ножа свою левую руку, в результате чего получил резаную рану левого предплечья. После этого, несмотря на полученное телесное повреждение, перехватил руку злоумышленника с ножом и пресёк нанесение ударов.

«Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в одном из частных домов Якутска были обнаружены тела четырёх человек с признаками смерти криминального характера.

В числе обсуждаемых ранее версий: наркоторговец из мести убил семью своего подельника, задержанного ранее полицией и давшего признательные показания.

30 марта был задержан предполагаемый убийца — им оказался ранее судимый мужчина 1991 года рождения.