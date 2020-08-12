Уфа, , 09:07 — REGNUM Группу из восьми туристов, потерявшихся рядом с водопадом Атыш Белорецкого района Башкирии, обнаружили. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 10 августа спасатели получили информацию о том, что 8 августа восемь туристов отправились к водопаду Атыш. Домой они должны были вернуться 9 августа, но на связь в назначенное время так и не вышли.

Отмечается, что поиски были затруднены тем, что группа была не зарегистрирована, а значит, спасатели не знали их маршрута передвижения.

Сообщается, что туристы были обнаружены, медицинская помощь им не понадобилась. Группа заблудилась, когда возвращалась с водопада. Сотрудники спасательного ведомства отвезли людей на станцию.

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