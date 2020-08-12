Коркино, Челябинская область, , 09:00 — REGNUM В Коркино Челябинской области частично обрушилась порода в местном карьере. Об этом пишут СМИ.

В результате ЧП над городом взмыло оранжевое облако пыли. Сошла горелая порода.

В компании ООО «Промрекультивация» журналистам пояснили, что причиной стали проливные дожди. Сейчас этот участок укрепляют. Поводов для беспокойства нет.

По данным СМИ, такие обрушения в карьере ранее уже случались. Добавим, на данном объекте сейчас идёт рекультивация.