Коркино, Челябинская область, 12 августа 2020, 09:00 — REGNUM В Коркино Челябинской области частично обрушилась порода в местном карьере. Об этом пишут СМИ.
В результате ЧП над городом взмыло оранжевое облако пыли. Сошла горелая порода.
В компании ООО «Промрекультивация» журналистам пояснили, что причиной стали проливные дожди. Сейчас этот участок укрепляют. Поводов для беспокойства нет.
По данным СМИ, такие обрушения в карьере ранее уже случались. Добавим, на данном объекте сейчас идёт рекультивация.