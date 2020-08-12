Бангалор, Индия, , 08:59 — REGNUM Как минимум два человека погибли и ещё несколько пострадали в ходе массовых беспорядков, которые произошли вечером 11 августа в столице штата Карнатака, находящемся на юге Индии, городе Бангалор. Об этом 12 августа сообщает газета The Times of India.

По информации журналистов издания, беспорядки произошли из-за провокационной публикации в социальных сетях, которую разместили родственники одного местного политика, и которая оскорбила религиозные чувства мусульман. Вышедшие на стихийные акции протеста выдвигали требование об аресте политика и намеревались брать штурмом его дом, который взяли под охрану сотрудники полиции.

При этом участвовавшие в беспорядках бросали в правоохранителей камни и бутылки с зажигательной смесью, а также совершили нападение на участок полиции и подожгли служебные полицейские автомобили.

В результате полиции для разгона протестующих пришлось применить гранаты со слезоточивым газом и открыть огонь в воздух.

Кроме этого, как сообщил начальник полиции Бангалора Камал Пант, в стычках с нападавшими получили ранения 60 сотрудников. В настоящее время в охваченной беспорядками зоне города введен режим комендантского часа, обстановка в Бангалоре контролируется властями.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Цалкского муниципалитета в крае Нижняя Карталиния в Грузии 11 августа вышли на акцию протеста, требуя улучшения социальных условий.