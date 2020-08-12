Уфа, , 08:53 — REGNUM Четырех человек, которые заблудились в лесу, ищут в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, за минувшие сутки спасатели получили сообщения о шести заблудившихся в лесах людях. В селе Сосновка Белорецкого района женщина 1949 года рождения отправилась в лес за грибами и заблудилась. Спасатели смогли оперативно ее найти.

Подобное сообщение они получили из д. Орловка Иглинского района. Там заблудился в лесу 70-летний местный житель. Несмотря на то, что его поиски затруднялись туманом, спасатели также его быстро обнаружили. А поздно вечером к ним поступило сообщение о том, что в лесу рядом с с. Юмагузино Кугарчинского района заблудилась группа из четырех человек.

Отмечается, что в настоящий момент сотрудники спасательного ведомства ведут их поиски.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии возбудили дело по факту гибели шестилетней девочки