Джуба, , 08:46 — REGNUM По меньшей мере 70 человек были убиты в ходе столкновений между гражданскими лицами и правительственными войсками в северной части Южного Судана. Об этом передаёт ВВС Africa со ссылкой на сообщение организации гражданского общества.

«По информации, которую мы получаем от людей на местах, число погибших возросло до 70 — это 40 гражданских лиц и 30 солдат, а также более 60 раненых», — сказал корреспонденту BBC в столице стране, Джубе, глава южносуданской Сети по стрелковому оружию Джеффри Лу Дюк.

Генеральный инспектор полиции Маяк Акек Малок заявил, что названные данные о количестве жертв не являются «реальными цифрами», и призвал СМИ подождать, пока полиция предоставит «реальные цифры и реальную причину проблемы».

Столкновения произошли во время учений по разоружению в Тондж-Ист в штате Варрап.

На прошлой неделе группа гражданского общества предостерегла правительство от «поспешного и нисходящего» разоружения гражданских лиц в нестабильных общинах. Активисты утверждали, что «поспешное разоружение» может привести к ухудшению ситуации в области безопасности.