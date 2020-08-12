Уфа, , 08:33 — REGNUM Два человека погибли после столкновения и возгорания двух автомобилей в Башкирии. Об этом 12 августа сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожная авария произошла вечером 11 августа в Абзелиловском районе в д. Ташбулатово. Столкнулись грузовой автомобиль «Газель», под управлением 63-летнего жителя Пензенской области и встречная автомашина «Hyundai Elantra», за рулем которой находился местный житель 24-х лет.

Отмечается, что после столкновения автомобили загорелись. В результате пассажир «Hyundai Elantra» 49-и лет погиб на месте ДТП, а водитель этой автомашины получил не совместимые с жизнью травмы и скончался в больнице. Водитель автомобиля «Газель» не пострадал.

В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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