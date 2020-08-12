Тюмень, , 08:29 — REGNUM В Тюменской области проводится прокурорская проверка резонансных происшествий с участием детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Проверке подлежит инцидент, произошедший 9 августа 2020 года в посёлке Винзили Тюменского района, когда пьяный водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе. А также ДТП в селе Мальково, когда школьник на мотоцикле врезался в опору дорожного знака. В Тобольском районе 13-летний подросток на квадроцикле сбил 10-летнего мальчика, что тоже подлежит проверке.

Кроме того, 7 августа 2020 года с крыши 10-ти этажного дома на ул. Малыгина в Тюмени 15-летняя девочка упала в проём между домами. Благодаря вовремя подоспевшим спасателям ребёнок выжил. Прокуратура даст оценку управляющей компании ООО «УК «Престиж и К», которая должна была принять меры для исключения проникновения посторонних лиц на крышу дома.