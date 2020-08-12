Ульяновск, , 08:15 — REGNUM В Ульяновске 15-летний школьник, который напал с ножом на учительницу, помещен в психиатрический стационар. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Инцидент произошёл утром 26 февраля 2020 года в одной из ульяновских школ. Следствием установлено, что 15-летний школьник ударил 59-летнюю учительницу ножом в живот. Пострадавшая выбила нож из рук подростка, который после этого скрылся с места преступления.

У подростка в ходе экспертизы выявлено хроническое психическое расстройство. Постановлением суда применено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске задержан 25-летний мужчина, которого подозревают в нападения на женщин. У жертв он требовал деньги, приставив к горлу нож. Ульяновец пояснил, что деньги ему нужны были на аренду за жильё.

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