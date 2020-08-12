Великий Новгород, , 07:59 — REGNUM Полиция Новгородской области проводит оперативные мероприятия по установлению личности и поиску водителя легкового автомобиля, совершившего столкновение с поездом в ночь на 12 августа в Парфинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Новгородской области.

Как установили полицейские, 12 августа в 02:35 на регулируемом железнодорожном переезде (без дежурного) на 3 км автомобильной дороги «Пола — Ростани» неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21 083, совершил столкновение с вагоном товарного поезда.

«После столкновения водитель автомобиля с места происшествия скрылся. В результате ДТП автомобиль и вагон поезда получили механические повреждения, пострадавших нет. Движение по железной и автомобильной дорогам не прекращалось», — отметили в УМВД России по Новгородской области.

Полицейские устанавливают водителя автомобиля, покинувшего место ДТП, для привлечения его к ответственности.

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