Горно-Алтайск, , 07:48 — REGNUM Прокуратура в Республике Алтай выявила очередные нарушения золотодобытчиками законодательства об охране окружающей среды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверкой установлены факты загрязнения воды в реках Каурчак, Чулта и Кубанак взвешенными веществами в результате добычи обществами с ограниченной ответственностью «Майский», «Вера» и «Алтайгеоресурс» рассыпного золота с нарушениями природоохранных норм», — отметили в надзорном органе.

Кроме того, прилегающие участки леса также были загрязнены отходами производства и потребления. Старатели вели хозяйственную деятельность в границах водоохранной зоны без разрешения.

Прокуратура внесла руководителям компаний представления, которые были удовлетворены — виновные наказаны, дамбы восстановлены, свалки ликвидированы. Кроме того, организации оштрафованы на сумму 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компании по добыче золота не раз уличали в загрязнении природы. Политики и местные жители опасаются, что работа старательных бригад ставит под угрозу большие реки, и, как следствие, всю экосистему Телецкого озера.

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