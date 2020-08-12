Нью-Дели, , 07:44 — REGNUM Не менее двух человек погибли и несколько получили ранения в ходе массовых беспорядков в городе Бангалор в индийском штате Карнатака, 12 августа сообщает издание The Times of India.

Столкновения начались после скандальной публикации в соцсетях, которая оскорбила чувства мусульман. Автором сообщения стал один из местных политиков.

Протестующие собрались у дома обидчика и, угрожая штурмом, потребовали его ареста. После чего участники акции начали столкновения с полицией.

Они закидывали стражей правопорядка бутылками с зажигательной смесью, жгли служебные автомобили и атаковали полицейский участок. В результате чего пострадали около 60 сотрудников правоохранительных органов.

Для разгона участников беспорядков полиция применила спецсредства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в результате беспорядков ряде районов Индии погибло по меньшей мере 20 человек.

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