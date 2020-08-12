Иркутск, , 07:42 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 12 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 15 101 человека, причём 115 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых летальных случаев: умерли двое носителей SARS-CoV-2 и ещё двое пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 241 человека.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 744 пациента, из них 43 человека болеют тяжело. Выздоровели 12 018 человек.

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