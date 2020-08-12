Пий-Хемский район, Тува, , 07:38 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли дети. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, трагедия произошла 7 августа.

Водитель MitsubishiASX в Пий-Хемском районе врезался во впереди едущий УАЗ 452Д, который от удара съехал в кювет. Иномарка же выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком NissanDiesel.

«В результате дорожно-транспортного происшествия от тяжести полученных травм в медицинском учреждении скончались дети 13 и 7 лет, перевозившиеся без использования специальных удерживающих устройств», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в республике опрокинулся минивен, в котором ехали десять человек, в том числе семь детей, перевозившиеся без детских удерживающих устройств. От полученных ранений погиб пятилетний ребёнок. Чуть ранее в аварии погибли пять молодых женщин.

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