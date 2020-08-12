Чита, , 07:37 — REGNUM Паводковая обстановка в Чите остаётся весьма напряжённой. Несмотря на постоянный мониторинг уровня реки Ингоды, невооружённым взглядом видно, что вода значительно прибыла. Об этом сообщает сегодня, 12 августа, официальный телеграм-канал читинской мэрии.

По данным МЧС, подтопленных населенных пунктов в Забайкалье пока нет, однако вероятность выхода Ингоды на пойму продолжает оставаться высокой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к данному часу известно, что воды реки Читы поднялись за последние сутки в районе Бургени на 136 сантиметров, в районе села Шишкино — на 80 сантиметров. Сохраняется риск выхода воды на пойму на территории Читы. На 13 августа прогнозируется дождь.

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