Чита, , 07:29 — REGNUM Тревожные известия поступили сегодня, 12 августа, из Читы: там после продолжительных дождей в любой момент может выйти из берегов река с одноимённым названием. Этой проблеме было посвящено заседание оперативного штаба в мэрии столицы Забайкалья, сообщает телаграм-канал vgorodechita.

Как пояснила представитель Гидрометцентра Юлия Балашова, воды реки Чита поднялись за последние сутки в районе Бургени на 136 сантиметров, в районе села Шишкино — на 80 сантиметров. Наблюдался пик паводка — 257 сантиметров. Сейчас идет спад, Читинка в районе города держится на отметке 134 сантиметра. Тем не менее 12−13 августа сохраняется риск выхода ее воды на пойму на территории забайкальской столицы. На 13 августа прогнозируется дождь.

Руководитель администрации Александр Сапожников поручил присутствующим принять все меры для информирования населения и защиты от подтопления. Также он поставил задачу привести в состояние готовности пункты временного размещения граждан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 10 августа до критического уровня поднялась река Унда, пришлось эвакуировать детей из летнего оздоровительного лагеря «Маленькая страна» Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

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