Сеул, , 07:22 — REGNUM По меньшей мере 33 человека погибли и еще девять пропали без вести с 1 августа в Южной Корее из-за наводнений, вызванных сильными дождями, 12 августа сообщается на сайте центрального штаба республики по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

Данное количество жертв является максимальным с 2011 года. В стране из своих жилищ эвакуировано более 7 тысяч человек. Около шести тысяч домов повреждены полностью или частично. Кроме того, дожди затопили более 27 тысяч гектаров сельхозугодий.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Южной Корее при сходе оползня погибли четыре человека и один пропал без вести.

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