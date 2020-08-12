Благовещенск, , 07:16 — REGNUM В Амурской области в преддверии надвигающегося циклона синоптики и спасатели объявили очередное штормовое предупреждение — в регионе прогнозируют сильные дожди с ветром и понижение температуры воздуха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.

Читайте также: В Гидрометцентре пообещали продолжительный бархатный сезон на курортах РФ

В ночь с 13 на 14 августа, а также 15-го, в районах Приамурья возможны ливни с грозами, порывы ветра до 17−22 метров в секунду.

С середины августа из-за холодных воздушных масс произойдёт похолодание на 3−5 градусов.

Спасатели прогнозируют незначительный подъём уровня воды в реках.

Как сообщало ИА REGNUM, бархатный сезон — 2020 на черноморских курортах России продлится до начала октября — на десять дней больше обычного.