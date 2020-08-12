Новосибирск, , 07:10 — REGNUM В Чистоозёрном районе Новосибирской области накануне загорелись лес и поля. Информация об этом появилась в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

"В Чистоозёрном районе, село Новопокровка, примерно с 15:00 вторника горят лес и поля недалеко от деревни, — говорится в сообщении. — Местные жители взяли трактора и поехали перепахивать поля, так чтобы огонь не распространился дальше. В полночь лес всё ещё горел».

По данным «Вестей Новосибирск», прибывшие на место пожарные предотвратили угрозу распространения огня и ликвидировали травяной пожар.