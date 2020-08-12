с. Новая Заря, , 07:04 — REGNUM Спустя трое суток появилась информация о судьбе восьмилетнего мальчика Диамида Макарова, пропавшего в Забайкалье. Как сообщает сегодня, 12 августа, региональное СУ СК РФ, его тело было обнаружено в 10:30 местного времени в озере, расположенном недалеко от села Новая Заря (Ононский район).

«В настоящий момент на место обнаружения тела выехала следственно-оперативная группа для производства следственных действий. Следователи тщательно осмотрят тело, допросят очевидцев, после чего направят его для производства судебной медицинской экспертизы», — пояснили следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2020 года восьмилетний Диамид Макаров ушел из дома в селе Новая Заря Ононского района и не вернулся. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

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