Якутск, , 06:54 — REGNUM В Якутии расследуется уголовное дело в отношении депутата Госсобрания республики, главы общины оленеводов и кооператива «Тяня» Олекминского района Арсентия Николаева. Его обвиняют в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ Якутии.

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Николаев, выполняя руководящие функции в сельхозкооперативе, знал, что через земельный участок предприятия проходит автодорога, которая используется золотодобывающей компанией"Нерюнгри-Металлик».

Пригрозив запретить проезд по дороге общины, депутат Госсобрания предложил руководству золотодобывающего предприятия заключить договор на оказание услуг по перевозке каменного угля по крайне невыгодной, завышенной цене с одним из коммерческих предприятий, где генеральным директором является знакомый Арсентия Николаева.

Также он договорился со знакомым директором этого предприятия о личном получении незаконного денежного вознаграждения в размере 2% от суммы денежных средств, которые будут перечислены по данному договору золотодобывающей компанией на счёт коммерческого предприятия.

«Как установлено следствием, размер предназначавшегося для депутата вознаграждения в обход счёта возглавляемой им общины, составляет около 4 млн 800 тыс. рублей», — пояснили следователи.

Компания перечислила на счёт ООО свыше 53 млн рублей, часть из которых была перечислена на личный счёт Арсентия Николаева, которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению.

10 августа депутата задержали. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области суд вынес приговор в отношении энергетика крупного предприятия, расположенного в Новотроицке. Мужчина признан виновным в коммерческом подкупе и легализации денежных средств, приобретенных преступным путём. Работник получил 12 млн рублей.

Он получил восемь лет лишения свободы и штраф в 50 тыс. рублей. Кроме того, энергетик должен возместить в доход государства 75 млн рублей.