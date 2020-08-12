Северобайкальский район, Бурятия, , 06:46 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировали один лесной пожар в Северобайкальском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, возгорание возникло днём 11 августа.

«Предварительно, причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,4 га. На тушении работало 17 человек лесной охраны, задействовано 5 единиц лесопожарной техники», — отметили в агентстве.

В результате огонь был потушен. Таким образом, всего с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 521 возгорание в лесах на площади 89,9 тыс. га. Это меньше, чем за тот же период 2019 года, когда произошло 574 лесных пожаров на общей площади 214 тыс. га.

При этом с апреля 2020 года сотрудники лесной охраны выявили более 3,6 тыс. случаев нарушения правил пожарной безопасности. По итогам рассмотрения дел было наложено штрафов на общую сумму более 10 млн рублей.

Напомним, одним из наиболее сложных этим летом оказался пожар в Забайкальском национальном парке. Как сообщало ИА REGNUM, его пришлось тушить три недели, в ликвидации огня принимали участие сотни человек. Пройденная огнём площадь превысила 2,3 тыс. га.

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