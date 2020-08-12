Великий Новгород, , 06:46 — REGNUM В Парфинском районе Новгородской области в ночь на 12 августа произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о происшествии поступила в оперативную службу МЧС в 02:54. Прибывшие на место ДТП спасатели обнаружили, что в районе населённого пункта Пола Парфинского района произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2108 с поездом.

Отмечается, что для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия «от МЧС России привлекались две единицы техники, боевые расчеты».

О погибших или пострадавших не сообщалось. Подробности произошедшего уточняются.