Дивногорск, Красноярский край, , 06:26 — REGNUM В городе Дивногорске Красноярского края полицейские нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Девочка пропала вечером 11 августа (около 21:00). После того, как она ушла из дома в расположенном под Дивногорском садовом обществе «Берёзка» и вовремя не вернулась, её мать обратилась в полицию, личный состав которой был поднят по тревоге и организован на поиски.

На месте поиска девочки полиция развернула мобильный оперативный штаб. Были созданы поисковые группы с участием сотрудников по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции и волонтёров. Всего для поисков было привлечено около 200 сотрудников МВД.

Утром пропавшая девочка была найдена полицейскими на одном из близлежащих участков. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, в ближайшее время она вернётся к родителям.