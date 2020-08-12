Горно-Алтайск, , 06:18 — REGNUM Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Горно-Алтайска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, с ноября 2014 года по май 2020 года подозреваемые перечислили около 24,6 млн рублей нескольким управляющим организациям в качестве субсидии на возмещение недополученных доходов. Таким образом они нарушили закон, а также превысили свои полномочия, причинив городу ущерб в особо крупном размере.

«По уголовному делу о должностном преступлении проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению расследуемого преступления», — отметили в СКР.

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