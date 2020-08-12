Магадан, Магаданская область, , 06:18 — REGNUM Жители Магадана жалуются на участившиеся нападения чаек — птицы буквально атакуют отдыхающих в парках и скверах.

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Если к громким крикам чаек магаданцы привыкли, хоть это многим не нравятся, то теперь агрессивные птицы часто стали нападать на людей.

О жутких историях нападений пишет «Магаданская правда». Так, на днях чайка напала на девушку, которая была рядом со сквером Болдырева.

«Я прямо перед собой на дороге увидела четырёх птенцов чаек. И тут сверху на меня пикирует огромная чайка — видимо их мать. Выглядела она очень злой, и я испугалась — мало ли, клюнет в голову или в глаз или даже волосы вырвет! Она несколько раз пролетела прямо над моей головой, истошно крича. Пришлось спрятаться за деревом, а потом быстро покинуть это место», — рассказал девушка.

есть и другие подобные истории.

Почему чайки нападают на людей? По мнению учёных, агресия в общем-то миролюбивых птиц связана с тем, что у них в июле-августе начинают летать птенцы. Разбегаются они и летят в разные стороны, вызывая тревогу у своих родителей, вынужденных «разрываться».

"Это обычное поведение суматошных родителей, которые пытаются оберегать своих детей. Да, когда чайка громко орёт, когда летит на тебя, это страшно. Но чайки не набрасываются на людей. Она летит на человека, потом взмывает. Может нечаянно ударить лапами, иногда задеть крылом, но клювом она не стучит. Я работаю с чайками 35 лет, можно сказать, живу в их колониях, и за все время чайки меня ударили всего три раза», — рассказала орнитолог Ирина Зеленская.

Специалисты советуют не кормить птенцов, и не приближаться к ним близко.

Как сообщало ИА REGNUM, агрессивная сорока набросилась на велосипедиста на юге Сиднея, в результате чего пожилой мужчина потерял равновесие и врезался в ограду парка. От полученных травм он скончался.