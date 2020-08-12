Улан-Удэ, , 06:10 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержали водителя, который сбив ребёнка на пешеходном переходе, скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии по республике, после инцидента был объявлен план «Перехват».

Очевидцы происшествия сообщили правоохранителям марку и номер машины.

«Водитель автомобиля «Lexus» совершил наезд на 10-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на площади Советов г. Улан-Удэ, после чего скрылся в неизвестном направлении», — отметили в управлении.

Спустя 15 минут мужчину 1990 года рождения остановили сотрудники вневедомственной охраны. Он был задержан и передан сотрудникам ДПС.

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