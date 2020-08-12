Первоуральск, Свердловская область, , 05:40 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области грузовая машина насмерть задавила десятилетнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Трагедия произошла 11 августа в районе 14:00 по местному времени (12:00 мск). 56-летний водитель автомобиля «Вольво» с полуприцепом «Шмитц» наехал на ребёнка 2009 года рождения, переходившего дорогу по «зебре». Мальчик скончался.

Рядом с собой он вёл велосипед. Трагедия произошла в нескольких метрах от его дома. Водитель пояснил силовикам, что приехал на разгрузку-погрузку, ехал по навигатору, но ошибочно завернул не на ту улицу. Ребёнка он, по его словам, не заметил.