Благовещенск, , 05:25 — REGNUM В Амурской области проводятся ремонтные работы по ликвидации последствий ЧС, связанных с наводнениями и интенсивными ливнями в 2018 — 2019 годах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По информации специалистов, в Приамурье нужно восстановить 446 км автомобильных дорог за 2,29 млрд рублей. На ремонт региональных дорог требуется около 1,5 млрд рублей, местных — 765 млн рублей.

Из федерального бюджета в 2019 — 2020 годах выделено 1,08 млрд рублей. Из бюджета Приамурья на восстановление автодорог в 2018 — 2019 годах выделено 454,5 млн рублей.

В 2020 году за счёт иного межбюджетного трансферта в 912,5 млн рублей отремонтируют 148,1 км (стоимость — 630,0 млн рублей): в Мазановском, Свободненском, Октябрьском, Ромненском, Константиновском, Михайловском районах районы. Всего 13 участков автомобильных дорог.

Местных автомобильных дорог отремонтируют 33,1 км (стоимость — 282,5 млн рублей) в 11 Белогорске, Благовещенске, Архаринском, Благовещенском, Завитинском, Зейском, Константиновском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском и Ромненском районах.

«Более миллиарда рублей нам выделят в следующем году, поэтому необходимо набирать хорошие темпы, чтобы освоить эти средства, восстановить пострадавшие во время паводков участки наших дорог», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Якутии возбудила уголовное дело по факту халатности в процессе капитального ремонта автодороги муниципального значения Борогонцы — Танда — Тит — Ары — Бярийе — Кылай. Дорога была разрушена из-за разлива реки.