Якутск, 12 августа 2020, 04:08 — REGNUM В аэропорт Якутска утром 12 августа поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании аэровокзала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиаперевозчика.
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Срочно была проведена эвакуация персонала и пассажиров, спецслужбы никаких взрывных устройств не обнаружили.
«В 9:10 по местному времени работа аэропорта возобновилась. Расписание рейсов корректируется», — добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, в Перми 11 августа железнодорожный вокзал и аэропорт были проверены на наличие взрывных устройств. Основанием стала информация о якобы их минировании.