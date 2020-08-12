Хабаровск, , 04:15 — REGNUM Хабаровский суд приговорил жителя Новосибирска, устроившего пьяный дебош в салоне бизнес-класса авиарейса «Новосибирск — Хабаровск», к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 80 тысяч рублей. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Железнодорожный районный суд Хабаровска установил, что 2 декабря 2019 года, во время авиаперелёта, обвиняемый «публично оскорблял нецензурной бранью пассажирку, сидящую на соседнем месте, бросал в неё вещи, чем причинил ей нравственные и физические страдания». Также «гражданин отказался выполнить требование бортпроводника о прекращении противоправных действий и, оказывая сопротивление, схватил его за руки, причинив физическую боль».

Как следует из заявления ведомства, суд приговорил новосибирского дебошира к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. А также взыскал с осужденного в пользу пострадавшей от его действий пассажирки 80 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Хабаровска транспортной полицией задержан пьяный пассажир, который во время перелёта из Новосибирска в Хабаровск устроил дебош на борту воздушного лайнера. Во время полёта мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, принялся ругаться, оскорблять пассажиров, мешать работе бортпроводников.

В аэропорту Хабаровска в отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство на воздушном транспорте, связанное с сопротивлением иным лицам, пресекающим нарушение общественного порядка».

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