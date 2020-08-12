Ростов-на-Дону, , 01:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону предположительно от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался врач отделения скорой медицинской помощи БСМП Игорь Бец. Мужчина был госпитализирован в стационар для пациентов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2, развёрнутый на территории горбольницы №1 имени Семашко.

Как пишет портал donnews.ru, в начале августа от COVID-19 скончалась главный врач гинекологической больницы Новочеркасска 75-летняя Галина Криворучко.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2020 года стало известно о кончине главного внештатного реаниматолога-анестезиолога региона Игоря Дударева. Он умер от обширного инфаркта, однако незадолго до этого выздоровел после коронавируса.

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