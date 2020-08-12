Элиста, , 00:59 — REGNUM Элистинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении фермера, похитившего из бюджета более 23 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Республики Калмыкия.

Как следует из материалов уголовного дела, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Будда» в период с 2016 по 2018 годы по подложным документам незаконно получил субсидии на общую сумму свыше 23 млн рублей. В 2019 году он предоставил поддельные документы на возмещение части затрат в размере 510 тыс. рублей. Однако преступные действия фермера были пресечены.

На имущество обвиняемого в мошенничестве и покушении на мошенничество наложен арест. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.