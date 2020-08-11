Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Брифинг американского президента Дональда Трампа 10 августа был прерван из-за человека, который угрожал убийством людей и был обезврежен сотрудниками Секретной службы США, сообщает 11 августа Associated Press.

По словам источников агентства, этим человеком оказался житель американского штата Мэриленд Бейзиль Берриман. 10 августа, когда Трамп проводил брифинг в Белом доме, Берриман приблизился к сотрудникам Секретной службы США.

Берриман при этом заявил, что вооружён и что намерен стрелять по людям. Когда он, вынимая какой-то предмет, направился к одному из сотрудников спецслужб, по нему был открыт огонь.

Отмечается, что Берриман и сотрудник спецслужб были доставлены в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 10 августа вынужден был прервать пресс-конференцию в Белом доме после предупреждения, которое поступило к нему от Секретной службы. Позже стало известно, что рядом с Белым домом произошла перестрелка.

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