Пермь, , 21:14 — REGNUM В Пермском крае у дальнего перехватчика МиГ-31 Воздушно-космических сил России разрушилось колесо задней стойки шасси, тем не менее экипаж самолета смог совершить штатную посадку. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Сообщается, что МиГ-31 ВКС России выполнял плановый тренировочный полет. Во время посадки было обнаружено, что одно из колес задней стойки шасси истребителя разрушено.

Руководитель полетов предупредил об этом командира воздушного судна. Экипаж выполнил посадку в штатном режиме, самолет повреждений не получил.

Уточняется, что инцидент произошел на аэродроме «Большое Савино» в Перми.