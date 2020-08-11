Ош, Киргизия, , 20:33 — REGNUM В Ошской области Киргизии госпитализированы восемь человек с подозрением на сибирскую язву, у одного из них диагноз уже подтвердился. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Эпидемиологи выяснили, что граждане заразились во время забоя и разделки туши коровы. После этого с ними контактировали еще 285 человек, которым теперь прописаны антибиотики для профилактики заболевания сибирской язвой.

В ведомстве отмечают, что пробы почвы, взятые с места забоя крупного рогатого скота, на котором заразились госпитализированные граждане, также дали положительный результат.

Заразившиеся пациенты находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимые антибиотики. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В районе, где произошло чрезвычайное происшествие, создан оперативный штаб, который руководит проведением мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии зарегистрировано свыше 1200 очагов заражения сибирской язвой.