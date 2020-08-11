Пермь, 11 августа 2020, 19:50 — REGNUM В Перми совершил вынужденную посадку истребитель Миг-31. У него оказалось разрушено колесо задней стойки шасси, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.
Известно, что авария произошла во время взлёта. Как пишет «Интерфакс», пилоты вырабатывали топливо и после этого пошли на посадку. По факту ЧП будет проведена проверка.
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