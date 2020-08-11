Нефтеюганск, Югра, , 19:47 — REGNUM В Югре утверждено обвинение в отношении помощника главы Нефтеюганска Максима Виера, которого подозревают в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Следствием установлено, что в сентябре 2018 года незаконно был уволен заместитель главы Нефтеюганска, который данное решение обжаловал. Максим Виер, представляя в суде интересы горадминистрации, представил подложные документы, создающие видимость легитимности увольнения. На их основании суд отказал замглавы в восстановлении в должности.

Максим Виер обвиняется по ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по гражданскому делу»). Уголовное дело по существу рассмотрит суд.