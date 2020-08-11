Минск, , 18:57 — REGNUM Белорусские внутренние войска приступили к задержаниям протестующих оппозиционеров в Минске, в районе станции метро «Пушкинская». Об этом сегодня, 11 августа, сообщают белорусские СМИ.

Напомним, что сегодня оппозиция вновь призвала своих сторонников выйти на улицы Минска и других городов Белоруссии в знак протеста против результатов выборов президента республики, прошедших 9 августа.

По официальным данным, на выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года.