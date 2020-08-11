Астрахань, , 18:25 — REGNUM В Астрахани завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего бывшего супервайзера отдела продаж одной из компаний оператора сотовой связи, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Мужчина ради собственной выгоды обманул индивидуального предпринимателя с торговыми точками, в которых продавались сим-карты его оператора. Мужчина убедил предпринимательницу, что может повлиять на работу сим-карт, и предложил ей скупать и передавать ему сим-карты для дальнейшей реализации.

С ноября 2019 года по март 2020 года мужчина получил от предпринимательницы более 50 тысяч сим-карт на общую сумму более 218 тысяч рублей. Оплатила она их со своего расчетного счета. Обвинительное заключение по делу утверждено, оно направлено для рассмотрения в суд.