Сургут, Югра, , 18:17 — REGNUM В Югре за мошенничество лишена свободы библиотекарь образовательной организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Следствием и судом установлено, что в период с октября 2017 года по февраль 2019 года библиотекарь из Сургута, будучи ещё и наставником студентов, получила от учащихся 850 тыс. рублей, чтобы внести в кассу учреждения за их учёбу. Однако деньги гражданка до кассы не донесла, присвоив и потратив на личные нужды. От её действий пострадало 11 человек.

Библиотекарь признана судом виновной по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

С учётом добровольного возврата украденных денег, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима.